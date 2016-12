Forex, euro in lieve calo su azionario negativo dopo recupero

LONDRA, 16 agosto (Reuters) - Dopo un iniziale recupero l'euro EUR= cede lievemente terreno sul dollaro in linea con il ribasso dell'ultimo mese. Il trend è dettato principalmente dall'andamento del mercato equity europeo, prima positivo poi passato in negativo.

Pesano sul tentativo di recupero anche le vendite sovrane e le preoccupazioni sulle aree periferiche della zona euro.

Per l'euro, che ha toccato a 1,2734 dollari sulla piattaforma Ebs il minimo dal 21 luglio, si tratta del sesto giorno consecutivo di calo.

I trader riportano le vendite sui conti sovrani limitate dal recupero dell'euro.

La scorsa settimana, la singola valuta è caduto mentre lo spread tra le emissioni di bond governativi dalle periferie dell'area euro e dei bond tedeschi è aumentato sulle preoccupazioni per i costi di supporto al settore bancario irlandese e i deludenti dati sull'economia greca.

"Il problema per l'euro è che la crescita è concentrata principalmente in Germania, con una periferia ancora in difficoltà", dicono gli analisti di Credit Agricole in una nota per i clienti.

Le analisi tecniche hanno evidenziato che il prossimo supporto intorno a 1,2700 dollari, una trendline presa dal minimo di quest'anno in area 1,1880 dollari.

ORE 10,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2785/88 1,2828

DOLLARO/YEN JPY= 85,80/83 85,87

EURO/YEN EURJPY= 109,70/81 110,14

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8216/19 0,8233

ORO SPOT XAU= 1.218,80/9,30 1.211,20/15,20