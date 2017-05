Forex, dollaro a minimo 3 mesi su euro, minimo 8 mesi su yen

LONDRA, 3 agosto (Reuters) - L'euro segna i nuovi massimi da tre mesi nei confronti del dollaro, superando quota 1,32 e approfittando della debolezza di una divisa statunitense che arriva a segnare anche i minimi da 8 mesi sullo yen giapponese.

Il biglietto verde cede terreno nei confronti di tutte le principali valute, come sottolinea il dollar index .DXY che perde circa lo 0,3% del proprio valore.

La moneta unica europea invece sale sul dollaro ma arretra verso yen e sterlina, in una giornata in cui l'interesse per il rischio appare vacillare egli indici dei mercati azionari volgono in rosso dopo l'euforia di ieri.

ORE 9,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3220/23 1,3178

DOLLARO/YEN JPY= 86,00/04 86,46

EURO/YEN EURJPY= 113,69/73 113,92

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8283/86 0,8292

ORO SPOT XAU= 1.183,15/3,65 1.182,60/83,50