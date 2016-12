Valuta europea debole in avvio Usa, tocca minimo mese contro yen

NEW YORK, 12 gennaio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza newyorkese la divisa unica europea si conferma ampiamente sotto tono, particolarmente debole nei confronti dello yen che beneficia del clima di crescente avversione al rischio.

La deludente lettura dei dati mensili Usa sul mercato del lavoro diffusi venerdì tende in generale a penalizzare le valute ad alto rendimento, specie l'euro in vista del verdetto sui tassi Uem in arrivo giovedì dalla Bce, che dovrebbe varare un nuovo sconto di almeno mezzo punto sul costo del denaro attualmente pari a 2,5%.

Il cambio dell'euro/yen tocca così il minimo da un mese a questa parte, con un tuffo fino a 120,09 secondo gli schermi Reuters, mentre il cross dell'euro/dollaro arretra di circa 0,6% fino a sotto 1,34.

ORE 14,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3393/98 1,3473

DOLLARO/YEN JPY= 89,92/96 90,15

EURO/YEN EURJPY= 120,56/60 121,50

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8952/53 0,8898

ORO SPOT XAU= 831,00/3,00 853,60