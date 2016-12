Forex, dollaro recupera dopo dati produttività Usa , attesa Fed

NEW YORK, 11 agosto (Reuters) - Il dollaro recupera negli scambi americani contro euro e yen, mentre i mercati restano in attesa di conoscere quali decisioni verranno prese nella riunione di politica monetaria della Fed , che terminerà domani.

A sostenere il biglietto verde i dati relativi alla produttività e al costo del lavoro Usa nel secondo trimestre annunciati oggi e migliori delle attese.

Valute ritenute più rischiose come dollaro australiano e neozelandese sono in calo contro dollaro e yen, sulla scia dei listini europei .FTEU3 che perdono terreno nel pomeriggio.

Gli analisti osservano che ci sono pochi eventi a livello macro in grado di movimentare i mercati europei, e, con i volumi sottili per via della stagione estiva, alcune valute sono soggette anche ai movimenti di altri mercati come quello del greggio CLc1, oltre i 71 dollari al barile a New York.

"Il greggio ripiega leggermente dai massimi di giornata, cosa che può essere un driver", commenta Peter Frank, strategist per Societe Generale a Londra. "Con volumi molto sottili, sembra quasi che ci sia una certa dose di avversione al rischio sul mercato".

ORE 15,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4136/39 1,4144

DOLLARO/YEN JPY= 96,59/62 97,09

EURO/YEN EURJPY= 136,63/66 137,34

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8579/83 0,8576

ORO SPOT XAU= 946,45/7.25 944,65