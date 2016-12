Forex, dollaro prende fiato dopo vendite, ma resta vulnerabile

LONDRA, 9 settembre (Reuters) - Il dollaro prende fiato dopo le vendite di ieri, ma resta sui minimi dell'anno contro le principali divise.

Pesano ancora gli interrogativi sul futuro del biglietto verde e sul suo status di valuta di riserva. Ieri hanno giocato anche il forte rialzo dell'oro e gli acquisti di euro legate a scadenze su opzioni.

Il ribasso dell'azionario limita le operazioni alla ricerca di rischio e gli operatori dicono che la divisa Usa è vicina a importanti supporti.

"Le valute a più alto rischio continuano a incontrare ampio supporto anche se ci sono ancora dubbi sulla salute dell'economia", dice Daragh Maher di Calyon.

La sterlina è in leggero ribasso contro euro, ma tiene sui massimi da due settimane su dollaro, in un mercato dai volumi ridotti mentre inizia l'incontro della Bank of England (BoE), che termina domani.

La banca centrale britannica dovrebbe mantenere i tassi stabili al minimo storico dello 0,5% e gli investitori guarderanno invece al piano di riacquisto di asset. E' possibile che la BoE decida di espandere il piano di allentamento quantitativo (QE) dagli attuali 175 miliardi di sterline.

ORE 10,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4491/92 1,4482

DOLLARO/YEN JPY= 92,46/49 92,33

EURO/YEN EURJPY= 133,96/98 133,70

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8789/92 0,8784

ORO SPOT XAU= 996,70/7,90 995,20/8,20