FOREX-Dollaro azzera guadagni e ritorna sui minimi 10 mesi, attesa verdetti Bce e BoJ

NEW YORK, 17 luglio (Reuters) - Il dollaro si tiene appena sopra i minimi da 10 mesi nei confronti delle principali controparti, in un mercato valutario dove domina l'attesa nei confronti dei verdetti di politica monetaria di Banca del Giappone e della Banca centrale europea, in arrivo entrambi giovedì. ** Intorno alle 14,50 l'indice del biglietto verde, che ne traccia l'andamento nei confronti delle principali controparti valutarie, cancella i guadagni della mattinata europea ed è praticamente piatto a 95,128, dopo aver toccato il minimo da settembre a 95,088 durante la seduta asiatica. ** Il biglietto verde resta ancora appesantito dai numeri peggiori delle attese su prezzi al consumo e vendite al dettaglio, che hanno raffreddato le attese di una nuova stretta rialzista da parte di Federal Reserve da qui alla fine dell'anno. ** Il focus delle prossime sedute continuerà ad essere il posizionamento in vista delle decisioni delle istituzioni monetarie con sede a Tokyo e Francoforte. ** L'istituto centrale giapponese non dovrebbe aumentare la portata dello stimolo monetario, alzando le stime di crescita ma tagliando quelle relative all'inflazione. ** Una risicata maggioranza degli economisti interpellati da Reuters in un sondaggio non prevede modifiche alle linee guida di politica monetaria da parte di Francoforte, mentre poco più di un quarto ritiene possa essere eliminato l'impegno ad aumentare l'importo mensile degli acquisti Qe se necessario. ** L'euro è stabile in area 1,1468 dollari, dopo un minimo intraday a 1,1435 dollari, ed in lieve calo a 128,94 yen da 129,05 della chiusura . Il dollaro è in frazionale calo su yen a 112,45 da 112,50 della chiusura, dopo una puntata giornaliera a 112,76 yen. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1466/68 1,1467 DOLLARO/YEN 112,45/58 112,50 EURO/YEN 128,94/97 129,05 EURO/STERLINA 0,8770/73 0,8749 ORO SPOT 1.234,04/4,58 1.228,58