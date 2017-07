FOREX-Yen in rialzo su decisione banche centrali Australia, Svezia

NEW YORK, 4 luglio (Reuters) - La decisione della Banca centrale australiana di lasciare invariati i tassi è uno dei principali 'driver' del mercato valutario con il dollaro australiano in calo di oltre lo 0,7% e lo yen in rialzo dal minimo di sette settimane. ** Alcuni operatori sono rimasti delusi perché si aspettavano che la Rba utilizzasse, almeno nel comunicato, toni meno accomodanti allineandosi a quanto verificatosi in precedenza con alcune banche centrali. ** In linea con le attese la svedese Riksbank -- che non alzerà i tassi fino a metà del prossimo anno -- ma, detto questo, non ha escluso possibili tagli del costo del denaro pur non aspettandosi una tale mossa. ** "Uno dei principali driver del mercato oggi è rappresentanto dal fatto che la Rba non abbia utilizzato, come si aspettavano alcuni, toni più 'hawkish'", commenta Lee Hardman, analyst di Mufg a Londra. ** "Il calo visto negli ultimi giorni sullo yen è da attribuire all'idea che le banche centrali stessero virando verso toni più 'hawkish'", aggiunge. ** A sostenere lo yen anche il riacuirsi di timori geopolitici per il nuovo lancio di un missile da parte della Corea del Nord. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1340/42 1,1360 DOLLARO/YEN 113,23/28 113,37 EURO/YEN 128,42/44 128,82 EURO/STERLINA 0,8777/78 0,8778 ORO SPOT 1.224,45/4,60 1.220,36 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia