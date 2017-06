FOREX-Euro e dlr in rialzo su yen, focus su interventi esponenti Fed

NEW YORK, 19 giugno (Reuters) - I diversi messaggi che giungono dalle banche centrali mondiali su politica monetaria e inflazione hanno spinto il dollaro e l'euro ad apprezzarsi sullo yen mentre gli operatori restano in attesa di una serie di interventi da parte di esponenti della Federal Reserve in agenda questa settimana. ** Resta poco mossa invece, nel primo giorno dei negoziati sulla Brexit, la sterlina con gli operatori che, alla luce di un indebolimento dei Conservatori, cominciano a scommettere che Londra faccia ulteriori aperture nei confronti della Ue e che potrebbe optare per la cosiddetta 'soft Brexit'. ** La debolezza dello yen prosegue da venerdì dopo che la Banca centrale del Giappone ha raffreddato le attese di una 'exit strategy' dal programma di stimolo nipponico. ** Tornando alla Fed, gli esperti sono rimasti stupiti dalla fiducia dimostrata dalla presidente Janet Yellen dopo che la scorsa settimana l'istituto centrale ha alzato i tassi per la terza volta in sei mesi. ** Non mancano infatti segnali di scetticismo di fronte al percorso di ulteriori rialzi nel corso dell'anno con qualunque segnale di incertezza pronto a minare il dollaro. ** Nel suo intervento odierno, il presidente della Fed di New York William Dudley ha detto che attualmente l'inflazione Usa è un po' bassa ma dovrebbe aumentare assieme ai salari in un contesto che vede il mercato del lavoro in continuo miglioramento, consentendo alla Fed di alzare i tassi. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1180/81 1,1197 DOLLARO/YEN 111,27/30 110,83 EURO/YEN 124,40/46 124,03 EURO/STERLINA 0,8747/50 0,8755 ORO SPOT 1.249,33/9,43 1.253,13 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia