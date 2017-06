FOREX-Dlr ben intonato su fiducia nuovi rialzi Fed, sterlina in calo

LONDRA, 20 giugno (Reuters) - Il dollaro tiene su posizioni di relativa forza, in scia ai commenti di tono 'restrittivo' utilizzati ieri dal presidente della Fed di New York Dudley, che rafforzano le aspettative di nuovi interventi restrittivi sui tassi Usa. ** A metà mattinata l'euro/dollaro scambia appena sopra il minimo di seduta di 1,1142, distanziandosi ulteriormente dal massimo da sette mesi di 1,1296 visto la settimana scorsa. ** Il dollaro/yen è salito a sua volta fino a 111,78, il livello più alto da oltre tre settimane (dallo scorso 26 maggio), con un apprezzamento complessivo di circa il 2,7% rispetto al minimo da quasi due mesi toccato la settimana scorsa a 108,81, ** Secondo Dudley, uno dei componenti più influenti del board Fed, l'inflazione dovrebbe risollevarsi insieme ai salari grazie al miglioramento del mercato del lavoro, consentendo alla banca centrale un graduale restringimento della politica monetaria . ** Scarso impatto sembrano per ora avere le parole, decisamente più caute, del numero uno della Fed di Chicago Evans: di fronte ad un'inflazione Usa che resta debole, ha spiegato, potrebbe essere utile per la Fed attendere fino a fine anno per valutare un eventuale altro rialzo dei tassi. L'attuale contesto economico, ha sottolineato, giustifica uno scenario solo graduale di risalita del costo del denaro e di riduzione del portafoglio asset. ** È in flessione la sterlina questa mattina, di circa mezzo punto percentuale sia su dollaro (in area 1,2680) sia su euro. ** Intervenendo stamane a Londra, il governatore della Bank of England Mark Carney ha avvertito che non è ancora giunto il momento per alzare in tassi in Gran Bretagna, citando la bassa crescita dei salari e il possibile impatto sui redditi dovuto al percorso della Brexit. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1148/50 1,1148 DOLLARO/YEN 111,66/69 111,51 EURO/YEN 124,47/50 124,31 EURO/STERLINA 0,8792/93 0,8751 ORO SPOT 1.246,20/7,00 1.242,75 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia