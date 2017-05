FOREX-Dlr resta debole dopo commenti Trump su cambio e tassi Fed

LONDRA, 13 aprile (Reuters) - Il dollaro si conferma sulla difensiva dopo il calo registrato ieri sera a seguito delle ultime dichiarazioni pro tassi bassi del presidente Usa Donald Trump. ** In un'intervista al Wall Street Journal Trump ha dichiarato che il dollaro sta diventando troppo forte e di preferire che la Fed mantenga il costo del denaro basso. ** "I commenti di Trump sono arrivati in un momento in cui alcuni avevano cominciato a pensare che il presidente non avrebbe spinto così tanto per un dollaro debole, come si pensava inizialmente", commenta lo strategist di Barclays Shin Kadota. "Ma ha ribadito la posizione che un dollaro forte danneggia la competitività degli Usa e ciò porta nuove pressioni al ribasso sul biglietto verde". ** A metà mattinata l'euro/dollaro frena leggermente, fino a 1,0643, ma non si allontana dal massimo da circa una settimana toccato nella notte a 1,0675. ** Il dollaro/yen scambia in area 109, poco sopra il minimo da cinque mesi di 108,73 visto nella prima parte della seduta. ** L'intervista di Trump ha riportato i rendimenti sui governativi decennali Usa ai minimi dallo scorso novembre. ** Considerando la possibilità che l'amministrazione Usa prosegua con interventi verbali sui cambi, l'analista di IronFX Sakis Paraskevov ritiene che "ogni eventuale rally del dollaro rimarrà nel breve periodo relativamente limitato", nonostante il ciclo di rialzo dei tassi in atto da parte della Fed. ** Sul fronte macro europeo la mattinata non ha portato novità: la seconda lettura dell'inflazione di marzo di Germania e Francia conferma i dati preliminari, che indicavano un quadro di generale allentamento delle pressioni sui prezzi al consumo dopo il picco di febbraio legato soprattutto alla risalita del greggio . ** Per l'Italia Istat ha confermato a sua volta un dato di inflazione nazionale all'1,4% tendenziale in marzo, rivedendo leggermente, a 1,4% da 1,3%, quello armonizzato . ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0644/46 1,0664 DOLLARO/YEN 108,93/98 109,00 EURO/YEN 115,94/98 116,23 EURO/STERLINA 0,8479/83 0,8503 ORO SPOT 1.287,10/7,85 1.286,10 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia