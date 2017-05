FOREX-Euro/dlr a minimi da un mese, nervosismo per elezioni Francia

NEW YORK, 10 aprile (Reuters) - Euro sui minimi da un mese nei confronti del dollaro, in un mercato che torna a scontare un certo nervosismo per le elezioni presidenziali in Francia, il cui primo turno si terrà domenica 23 aprile. ** Gli ultimi sondaggi, diffusi nel fine settimana, danno il candidato di estrema sinistra Melenchon in crescita, al terzo posto davanti al conservatore Fillon. Secondo molti osservatori i consensi per Melenchon -- interpretabili come voti di protesta o anti establishment -- potrebbero riversarsi al ballottaggio su Marine Le Pen, la candidata anti europeista di estrema destra. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia appena sopra il minimo intraday di 1,0571, il livello più basso dallo scorso 9 marzo. ** "Direi che c'è un senso di ansia generale... stiamo vedendo dai sondaggi (sulle elezioni francesi) che la gara si sta facendo più serrata" spiega lo strategist di Societe Generale Alvin Tan. ** Il biglietto verde sembra inoltre aver superato il momento di debolezza seguito ai dati inferiori alle attese di venerdì scorso sugli occupati Usa di marzo, che avevano favorito la risalita dell'euro/dollaro in area 1,0670. ** Il dollar index -- che mette in relazione il biglietto verde a un paniere delle principali divise internazionali -- è salito nel corso della seduta odierna fino a 101,34, massimo dallo scorso 15 marzo. ** Le dichiarazioni della settimana scorsa del presidente Bce Draghi e le minute del meeting di marzo hanno lanciato segnali decisamente accomodanti sulla linea della banca centrale, anche se nel fine settimana, da Cernobbio, il membro dell'Esecutivo Mersch ha osservato che le politiche di sostegno di Francoforte non potranno continuare all'infinito. ORE 14,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0572/76 1,0588 DOLLARO/YEN 111,38/40 111,05 EURO/YEN 117,77/81 117,59 EURO/STERLINA 0,8529/33 0,8558 ORO SPOT 1.247,89/8,89 1.253,55 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia