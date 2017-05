FOREX-Dollaro forte ma senza strappi, salgono attese rialzo tassi Fed

LONDRA, 2 marzo (Reuters) - Dollaro ben intonato sul mercato valutario, anche se con movimenti contenuti nella giornata, sostenuto dalle crescenti aspettative di un intervento restrittivo della Fed già nel meeting di politica monetaria di questo mese. ** A metà mattinata l'euro/dollaro scambia in deprezzamento per la terza seduta consecutiva, appena sopra il minimo intraday di 1,0523. ** Alla valuta unica non è giunto sostegno dal dato preliminare sull'inflazione della zona euro di febbraio, in linea con le attese, che segna però un rialzo di 2%, ovvero al target Bce . Il dato 'core' è rimasto tuttavia invariato, anche qui in linea con le attese, allo 0,9%. ** Il dollaro/yen è salito a sua volta in giornata fino a 114,32, ai massimi da due settimane, mentre il biglietto verde viaggia sui massimi da circa sette settimane sul paniere delle principali divise internazionali . ** Ad alimentare le aspettative di un'imminente mossa della Fed sono le parole dell'esponente della banca centrale Lael Brainard -- annoverato negli ultimi anni tra le colombe -- secondo cui sarà appropriato per la Fed alzare "presto" i tassi di interesse, a fronte di un'economia globale in miglioramento e di una solida ripresa interna. ** I rendimento sui Treasury Usa accompagnano le aspettative sulla Fed: il decennale viaggia sui massimi da circa due settimane, il due anni vicino al massimo da oltre sette anni toccato ieri. ** Richard Benson Millennium Global sottolinea che, pur forte, il dollaro non sta strappando al rialzo. "Il punto è che se per un po' non sei entrato contro l'euro, lo faresti ora che la Fed è praticamente del tutto prezzata?" afferma. "I prossimi due punti percentuali di rialzo per il dollaro potrebbero rivelarsi molto lenti". ORE 11,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0532/35 1,0546 DOLLARO/YEN 114,14/18 113,71 EURO/YEN 120,21/24 119,91 EURO/STERLINA 0,8577/81 0,8574 ORO SPOT 1.243,86/4,65 1.248,86 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia