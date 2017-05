FOREX-Yen sale su parole Kuroda, dollaro volatile in attesa verbali Fed

LONDRA, 22 febbraio (Reuters) - Lo yen guadagna terreno nei confronti delle principali controparti dopo le parole del governatore centrale giapponese Haruiko Kuroda, che in un'audizione al Parlamento nazionale ha definito ridotte le chances di nuovi tagli del costo del denaro in territorio ancor più negativo . ** Intorno alle 9,40, la valuta nipponica guadagna lo 0,3% sul dollaro, che scivola a quota 113,28 yen da 113,67 yen dell'ultima chiusura . Lo yen si apprezza anche sull'euro, che cede lo 0,6% circa a 119,04 yen da 119,75 della chiusura . ** Il dollaro mostra una certa volatilità in attesa dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria di Federal Reserve, da cui potrebbero arrivare indicazioni sul ritmo dei rialzi del costo del denaro da parte dell'istituto centrale Usa nel corso di quest'anno. ** L'indice del biglietto verde -- che ne traccia l'andamento nei confronti del paniere delle sei principali controparti valutarie -- sale dello 0,2% a 101,560, dopo essere però scivolato fino al minimo di seduta di 101,250 . In generale il dollaro appare comunque ben supportato dai toni restrittivi utilizzati da diversi esponenti dell'istituto centrale Usa. ** In particolare, l'euro viaggia a 1,0509 dollari, in calo dello 0,25% circa, dopo essere salito fino a 1,0556 dollari. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0510/11 1,0535 DOLLARO/YEN 113,25/28 113,67 EURO/YEN 118,98/07 119,75 EURO/STERLINA 0,8413/15 0,8451 ORO SPOT 1.236,00/6,26 1.235,90 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia