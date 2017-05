FOREX-Timori politica zona euro pesano su bond più che su valuta

NEW YORK, 20 febbraio (Reuters) - L'euro si mantiene poco lontano dai livelli di chiusura di venerdì, nonostante una fiammata di avversione al rischio abbia determinato un balzo dei rendimenti dei titoli di Stato periferici e francesi della zona euro. ** A remare contro gli asset ad alto rendimento, il riacuirsi dei timori legati alle elezioni francesi, che ha spinto gli spread europei ad allargarsi . I movimenti sono acuiti dall'esiguità dei volumi, con la chiusura dei mercati Usa. ** "Questo pesa sui tassi degli Oat piuttosto che sulla valuta" dice un funzionario di un istituto bancario internazionale. "Dal punto di vista delle notizie, credo che la maggior parte delle persone ritenga che Le Pen ce la farà fino al secondo turno e che non andrà oltre. Questo è il consensus al momento". ** Ha fornito supporto all'euro la notizia che nel fine settimana i colloqui finalizzati a trovare un candidato unico a sinistra per le presidenziali francesi non hanno mostrato grandi progressi. L'eventualità di un asse a sinistra tra il socialista Benoit Hamon e l'esponente radicale Jean-Luc Melanchon aveva infatti preoccupato il mercato. Secondo alcuni investitori una simile alleanza potrebbe avere effetti controproducenti e dare impulso alla candidata di estrema destra Marine Le Pen, oppure spingere all'Eliseo un candidato della sinistra radicale con politiche economiche che aumenterebbero il deficit. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0617/20 1,0611 DOLLARO/YEN 113,13/16 112,85 EURO/YEN 120,12/14 119,76 EURO/STERLINA 0,8511/15 0,8555 ORO SPOT 1.237,16/8,66 1.235,22 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia