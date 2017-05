FOREX-Torna appetito rischio, segnali da sinistra francese spingono euro

LONDRA, 20 febbraio (Reuters) - L'euro ha parzialmente recuperato terreno contro il dollaro dopo che nel fine settimana i colloqui finalizzati a trovare un candidato unico per le presidenziali francesi non hanno mostrato grandi progressi. L'eventualità di un asse a sinistra tra il socialista Benoit Hamon e l'esponente radicale Jean-Luc Melanchon aveva infatti preoccupato il mercato. ** "Se si unissero, qualunque risultato sarebbe negativo dal punto di vista del mercato" dice Richard Benson, di Millennium Global. "E' stato questo a causare i movimenti di avversione al rischio venerdì, nonostante fosse interessante che questo sembrasse pesare più sul dollaro/yen che sull'euro. In generale il mercato appare molto nervoso". ** Secondo gli investitori una simile alleanza potrebbe avere effetti controproducenti e dare impulso alla candidata di estrema destra Marine Le Pen, oppure spingere all'Eliseo un candidato della sinistra radicale con politiche economiche che aumenterebbero il deficit. ORE 10,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0622/26 1,0611 DOLLARO/YEN 113,13/15 112,85 EURO/YEN 120,19/23 119,76 EURO/STERLINA 0,8526/27 0,8555 ORO SPOT 1.236,66/6,83 1.235,22 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia