FOREX-Dollaro ripiega da picco da un mese toccato su dati prezzi e vendite dettaglio

LONDRA, 16 febbraio (Reuters) - Prese di profitto sul dollaro, che si allontana dal picco da un mese segnato ieri a seguito dei dati su prezzi al consumo e vendite al dettaglio Usa in gennaio . ** Le statistiche, risultate migliori delle attese, hanno dato forza alle rinnovate aspettative di un rialzo dei tassi a breve da parte di Federal Reserve. ** L'indice del biglietto verde -- che ne traccia l'andamento rispetto alle principali controparti e ieri era salito fino a 101,76 , massimo dal 12 gennaio -- intorno alle 9,30 cede lo 0,4% circa a 100,80. Dollaro/yen a 113,69 da 114,15; euro/dollaro a 1,0626 da 1,0598 EUR=; euro/yen 120,8094 da 120,98 EURJPY=. ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0624/27 1,0598 DOLLARO/YEN 113,69/73 114,15 EURO/YEN 120,76/78 120,98 EURO/STERLINA 0,8508/11 0,8502 ORO SPOT 1.235,30/45 1.232,56 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia