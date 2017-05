FOREX-Undicesimo giorno di guadagni per dollaro in attesa dato Cpi Usa

LONDRA, 15 febbraio (Reuters) - Undicesimo giorno di guadagni per il dollaro mentre gli investitori concentrano la propria attenzione sull'inflazione americana soprattutto in chiave di un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. ** Oggi la numero uno della Fed, Janet Yellen, testimonierà davanti al Congresso dopo che le dichiarazioni di ieri al Senato -- più 'hawkish' del previsto su un rialzo dei tassi nei prossimi 'meeting' -- hanno offerto sostegno al biglietto verde. ** I mercati vi leggono la possibilità che un aumento del costo del denaro si concretizzi a marzo o maggio e forse anche margine per un ulteriore rialzo entro l'anno, oltre i due già prezzati dal mercato. ** "Dopo l'audizione della Yellen, per quanto riguarda gli Usa i dati sull'inflazione rappresentano il culmine della settimana", sintetizza Elsa Lignos, senior currency strategist di Rbc Capital Markets. ** FedWatch cristallizza le possibilità di un rialzo a marzo al 17% anche se alcuni esponenti del mercato vedono un 30% e oltre di chance, che sale a oltre il 50% per il meeting di maggio. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0554/56 1,0577 DOLLARO/YEN 114,42/45 114,25 EURO/YEN 120,76/78 120,81 EURO/STERLINA 0,8489/92 0,8480 ORO SPOT 1.226,21/98 1.228,20 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia