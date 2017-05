FOREX-Dollaro ripiega dopo rialzo su Opec, euro sopra 1,06 dlr

LONDRA, 1 dicembre (Reuters) - Dopo aver toccato sulle piazze asiatiche il massimo dei nove mesi e mezzo contro lo yen a 114,83 yen, il dollaro frena. A spingere la valuta, come anche i rendimenti dei titoli del Tesoro Usa, la notizia della sopraggiunta intesa in seno all'Opec sul taglio alla produzione di greggio. ** La forza del dollaro contro l'euro, sostenuta in parte anche dai timori relativi al referendum costituzionale italiano, è tuttavia limitata. L'euro torna infatti a muoversi sopra area 1,06 dollari. ** "Ci sono alcuni broker con previsioni di parità o sotto la parità (con l'euro). Per noi è improbabile che si acquisisca molta altra forza. La Fed probabilmente alzerà i tassi d'interesse" dice Constantin Bolz di Ubs. "Il mercato lo ha già pienamente prezzato, insieme a circa due rialzi dei tassi l'anno prossimo". ** Si è chiuso con un accordo per tagliare la produzione di greggio a 32,5 milioni di barili al giorno il meeting ieri dei paesi dell'Opec a Vienna. All'intesa si è aggiunta anche la Russia. Si tratta del primo taglio del genere dal 2008 . Le quotazioni del greggio sono balzate di circa il 13%. ** Penalizzati dalle attese di un'inflazione sostenuta dall'accordo sul greggio, i prezzi dei governativi Usa sono scesi, spinti al ribasso anche dalle parole del nuovo segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, che ha detto che esplorerà il campo di emissioni oltre i 30 anni per tamponare l'effetto del rialzo dei tassi, aggiungendo pressione sulla parte lunga della curva. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0613/15 1,0585 DOLLARO/YEN 114,27/29 113,44 EURO/YEN 121,27/32 121,17 EURO/STERLINA 0,8476/80 0,8465 ORO SPOT 1.168,84/9,31 1.172,70 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia