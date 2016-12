FOREX-Dollaro verso miglior mese su yen in sette anni

LONDRA, 30 novembre (Reuters) - Dollaro in rialzo sulla scia dei rendimenti dei Treasury di nuovo in salita dopo tre giorni in calo, con il biglietto verde verso la miglior performance sullo yen in sette anni. ** La scorsa settimana, il dollaro ha toccato il massimo di oltre 14 anni nei confronti di un paniere di valute, ancora sulla scia della vittoria elettorale di Donald Trump alla Casa Bianca. ** La divisa Usa ha visto un rialzo di quasi l'8% sullo yen dall'inizio di novembre, nel miglior mese dal dicembre 2009, e oltre il 3% nei confronti dell'euro, nel miglior mese in un anno. ** Secondo gli analisti, i guadagni del dollaro sono stati limitati dalle incertezze relative al meeting Opec in agenda oggi a Vienna anche se molti operatori ritengono che l'organizzazione sigilli l'accordo raggiunto a settembre. ** Scarso l'impatto della stima 'flash' dell'inflazione della zona euro relativa a novembre che ha visto uno 0,6% annuo in linea al consensus. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0640/43 1,0647 DOLLARO/YEN 112,97/99 113,36 EURO/YEN 120,25/29 119,67 EURO/STERLINA 0,8519/23 0,8524 ORO SPOT 1.186,51/77 1.188,34 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia