FOREX-Dollaro torna a salire contro euro e yen dopo forte dato Pil

NEW YORK, 29 novembre (Reuters) - Il dollaro torna a guadagnare terreno contro euro e yen, dopo qualche presa di profitto che lo aveva allontanato dai recenti massimi. A rafforzare la rimonta, la lettura superiore alle attese del Pil Usa del terzo trimestre, che ha registrato la miglior performance da due anni a questa parte grazie ai progressi di consumi privati ed esportazioni di soia. ** Contro lo yen il dollaro ha toccato 113,33, mentre contro l'euro ha toccato 1,0562 dollari per euro. L'indice del dollaro è salito fino a 101,64 dopo un minimo a 101,11. ** In termini annualizzati il tasso di crescita del Pil Usa è risultato pari a 3,2%, da confrontare con 2,9% della prima lettura e 3% del consensus raccolto da Reuters, il miglior risultato dal terzo trimestre del 2014 dopo l'anemico 1,4% dei tre mesi al 30 giugno. ** Sull'euro invece pesano ancora il nervosismo legato al referendum italiano e i timori sul comparto bancario. ** Sullo sfondo resta anche il meeting ufficiale Opec di domani a Vienna, con i prezzi del greggio che mantengono una marcata volatilità per via del mancato accordo fra i membri sui tagli alla produzione. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0585/86 1,0613 DOLLARO/YEN 113,01/04 111,92 EURO/YEN 119,64/66 118,81 EURO/STERLINA 0,8472/73 0,8536 ORO SPOT 1.182,85/3,99 1.193,38 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia