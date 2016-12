FOREX-Dollaro cede soprattutto su yen, segue discesa tassi governativi Usa

LONDRA, 28 novembre (Reuters) - Corregge di oltre un punto percentuale il cross del dollaro/yen, mentre l'accelerazione dell'euro nei confronti della valuta Usa si misura nell'ordine di grandezza di circa 0,7%. ** Lo storno del biglietto verde, reduce da una corsa di fatto ininterrotta innescata dalla vittoria a sorpresa di Doanald Trump, procede in parallelo alla correzione dei rendimenti sui Treasuries. Il dollaro arretra leggermente dai massimi dei giorni scorsi, in scia a qualche presa di profitto favorita dalla frenata dei rendimenti sui Treasury Usa in concomitanza con la festività del Ringraziamento. ** L'indice del dollaro sulle prime sei controparti ponderate su base commerciale lascia intanto sul terreno poco meno di 0,7%. ** "Il dollaro ha perso sostegno con la discesa dei tassi sui Treasuries dopo la pausa del Ringraziamento... si attendono anche le trimestrali di alcuni hedge fund e i nuovi eventi della settimana. Quando l'apprezzamento del dollaro si interrompe è tempo per investitori come gli esportatori giapponesi di vendere", commenta Koji Fukaya, responsabile di Fpg Securities a Tokyo. ** Il mercato guarda anche all'andamento cedente del greggio in vista della riunione dei ministri Opec, che tornano a interrogarsi sull'eventualità di un taglio dell'offerta. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0660/64 1,0593 DOLLARO/YEN 111,94/99 113,13 EURO/YEN 119,33/37 119,89 EURO/STERLINA 0,8532/34 0,8502 ORO SPOT 1.194,35/46 1.182,88 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia