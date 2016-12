FOREX-Frazionale recupero euro/dollaro, Ifo tedesco tiene dopo vittoria Trump

LONDRA, 24 novembre (Reuters) - Recupera qualche decimale il cambio dell'euro/dollaro, allontanandosi seppur frazionalmente dal nuovo minimo da aprile 2015 dopo un record a 1,0457. ** Spunto macro principale della mattinata e dell'intera seduta -- che vede il mercato Usa fermo per festività -- l'indagine mensile Ifo sulla fiducia delle imprese mostra una buona tenuta, poco sensibile all'inattesa vittoria di Donald Trump. ** Il biglietto verde continua invece a recuperare posizioni sia nei confronti dello yen sia a livello di indice sul paniere delle principali controparti. ** In marcato rialzo il cambio dell'euro contro yen. ORE 10,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0571/74 1,0556 DOLLARO/YEN 112,98/99 112,50 EURO/YEN 119,43/47 118,69 EURO/STERLINA 0,8493/95 0,8480 ORO SPOT 1.189,26/30 1.187,65 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia