FOREX-Dollaro a massimo da aprile su yen, a massimo seduta su euro dopo dati Usa

NEW YORK, 23 novembre (Reuters) - Il dollaro si irrobustisce nei confronti dello yen, toccando il massimo dallo scorso aprile, e nei confronti dell'euro, arrivando al massimo di seduta, dopo la pubblicazione dei dati Usa sui beni durevoli e sulle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione più forti del previsto. ** Relativi a ottobre, gli ordini dei beni durevoli hanno visto un incremento di 4,8%, a fronte di attese per +1,5% e del +0,4% di settembre. Le richieste di sussidi di disoccupazione della scorsa settimana si sono attestate a 251.000, di poco superiori al consensus per 250.000 e oltre le 233.000 unità della settimana precedente. ** La diffusione dei dati ha impresso un trend rialzista al dollaro che in precedenza galleggiava vicino al massimo di 13 anni e mezzo. ** In generale, gli investitori scommettono su un rafforzamento del biglietto verde grazie alle politiche espansive che Trump intende mettere in campo e che potrebbero spingere la Federal Reserve ad alzare i tassi di interesse più rapidamente del previsto in concomitanza con un rialzo dell'inflazione. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0561/64 1,0624 DOLLARO/YEN 111,96/98 111,12 EURO/YEN 118,25/32 118,07 EURO/STERLINA 0,8523/26 0,8549 ORO SPOT 1.194,84/90 1.211,86