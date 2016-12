FOREX-Dollaro in rialzo dopo dati Usa migliori attese

NEW YORK, 17 novembre (Reuters) - Il dollaro si apprezza sulle principali divise e l'indice sul biglietto verde nei confronti di un paniere di valute passa in positivo dopo la diffusione di una serie di confortanti dati americani. ** Relativi a ottobre, i prezzi al consumo hanno registrato il maggior incremento in sei mesi, grazie soprattutto all'aumento dei costi della benzina, lasciando intravadere un aumento dell'inflazione che potrebbe spalancare la strada a un rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed a dicembre. ** A offrire sostegno al dollaro anche il dato sull'avvio di nuovi cantieri residenziali salito a ottobre a 1,323 milioni di unità, massimo da agosto 2007, da 1,156 milioni del consensus. ** Sul fronte del mercato del lavoro, le richieste settimanali per i sussidi di disoccupazione hanno visto un calo al minimo di 43 anni mettendo in evidenza un irrobustimento che fornirà ulteriori argomenti alla Fed per un eventuale rialzo dei tassi il mese prossimo. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0698/99 1,0685 DOLLARO/YEN 109,45/49 109,06 EURO/YEN 117,09/12 116,59 EURO/STERLINA 0,8587/92 0,8590 ORO SPOT 1.224,97/5,02 1.224,90 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia