FOREX-Dollaro riprende corsa dopo breve pausa, tocca max dicembre su euro

LONDRA, 16 novembre (Reuters) - Dopo una breve pausa, il dollaro inverte la rotta e torna a salire sulle principali controparti, toccando il massimo da dicembre nei confronti dell'euro, riprendendo la corsa iniziata dopo l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. ** Attorno alle 9, il biglietto verde si porta in positivo nei confronti della divisa europea, toccando il massimo da dicembre a 1,0700. Nel finale di seduta asiatica, la divisa Usa si era allontanata dal massimo di 11 mesi nei confronti di un paniere di valute, prendendosi una pausa dal rally innescatosi con la vittoria di Trump, ma nei primi scambi europei si è riportata su quei livelli. ** Alla stessa ora il dollaro sale anche nei confronti dello yen oltre quota 109,34, toccando il massimo da inizio giugno. ** Il rialzo del dollaro va di pari passo a quello dei rendimenti dei Treasuries americani, anch'essi interessati da un'inversione di rotta rispetto al finale della seduta asiatica. ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0714/22 1,0720 DOLLARO/YEN 109,41/46 109,15 EURO/YEN 117,28/31 117,04 EURO/STERLINA 0,8589/91 0,8599 ORO SPOT 1.227,50/7,86 1.227,98