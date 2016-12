FOREX-Dollaro verso miglior settimana dell'anno, peso messicano affonda

NEW YORK, 11 novembre (Reuters) - Il dollaro si prepara ad archiviare la miglior settimana in un anno, ampliando i guadagni su yuan e peso messicano sui timori che i mercati emergenti possano risultare i più colpiti se il neo presidente Usa Donald Trump dovesse realizzare le sue promesse elettorali. ** Le aspettative di un rialzo dei prezzi se Trump traducesse in realtà le promesse fatte in campagna elettorale hanno spinto i tassi dei Treasury a nuovi massimi e offerto sostegno al dollaro. ** Le valute considerate beni rifugio come yen e franco svizzero hanno recuperato parte delle perdite accumulate in settimana nei confronti del dollaro. ** Il peso messicano è arrivato a cedere il 3% al minimo di 21,395 per dollaro. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0908/10 1,0878 DOLLARO/YEN 106,45/49 106,54 EURO/YEN 116,11/15 115,95 EURO/STERLINA 0,8631/33 0,8672 ORO SPOT 1.260,60/1,27 1.259,67 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia