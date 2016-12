FOREX-Euro risale sopra 1,06 ma mercato resta dominato da dlr forte

LONDRA, 25 novembre (Reuters) - Euro in lieve recupero dai minimi di ieri sul dollaro, in un mercato che resta comunque complessivamente orientato al rafforzamento del biglietto verde, di pari passo con l'aumento delle aspettative inflazionistiche negli Usa. ** In mattinata l'euro/dollaro si spinge oltre quota 1,06, dopo essere sceso nella seduta di ieri fino a 1,0519, il livello più basso da marzo. ** Il biglietto verde cede anche sullo yen, dopo peraltro aver registrato nella primissima parte della seduta un nuovo massimo da otto mesi a 113,90. ** Dopo la pausa per la festa del Ringraziamento, i rendimenti sui governativi Usa sono tornati a salire nelle contrattazioni di questa mattina: il tasso decennale , in area 2,37%, si riavvicina al massimo da luglio 2015 di 2,42% toccato nel corso della seduta di mercoledì. ** "Continuiamo ad aspettarci un aggiustamento verso il basso del dollaro durante questa sua fase rialzista, ma questo finora non è accaduto, in quanto non ci sono state vere opportunità di vendita" commenta lo strategist di Barclays Shin Kadota. "Quanto il dollaro si potrà spingere verso l'alto dipenderà in gran parte da quanto ancora potranno salire i rendimenti Usa". ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0605/09 1,0552 DOLLARO/YEN 112,60/62 113,29 EURO/YEN 119,50/55 119,52 EURO/STERLINA 0,8530/34 0,8477 ORO SPOT 1.192,48/2,72 1.183,20 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia