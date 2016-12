FOREX-Dollaro riduce ulteriormente perdite su paniere valute, lieve recupero peso

NEW YORK, 9 novembre (Reuters) - Il dollaro riduce ulteriormente le perdite nei confronti di un paniere di valute mentre il peso messicano recupera leggermente dal minimo storico toccato sulla scia della vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca. ** Attorno alle 13,30 il biglietto verde cede lo 0,27% nei confronti di un paniere di valute dopo aver perso circa il 2%. ** Alla stessa ora, il peso messicano recupera parzialmente la flessione del 13% innescatasi dopo la vittoria di Trump alla Casa Bianca, mentre gli investitori si aspettano un intervento della banca centrale a sostegno della divisa. ** Sotto i riflettori anche il franco svizzero, con il biglietto verde che è arrivato a cedere fino al 2,4% contro la valuta elvetica, considerata bene rifugio, a 0,95, prima di recuperare e scambiare in calo dello 0,2% intraday a circa 0,97. La banca centrale svizzera non ha commentato le speculazioni di un intervento per indebolire il franco. ** Anche l'euro riduce i guadagni sul dollaro scambiando a 1,1049 dopo un massimo di seduta a 1,1299. ORE 13,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1049/55 1,1023 DOLLARO/YEN 103,47/49 105,14 EURO/YEN 114,34/39 115,87 EURO/STERLINA 0,8903/05 0,8904 ORO SPOT 1.304,60/5,02 1.275,26 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia