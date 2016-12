FOREX-Dollaro debole, nervosismo elezioni prevale su fondamentali

LONDRA, 2 novembre (Reuters) - Il dollaro risente del recupero del candidato repubblicano alla presidenza Usa Donald Trump nei sondaggi, alcuni dei quali lo mostrano in vantaggio su Clinton. Resta l'attesa della Fed in giornata e del dato chiave sull'occupazione venerdì prossimo, ma al momento il nervosismo legato alle elezioni prevale sui fondamentali economici. ** L'euro ha toccato il massimo delle tre settimane sul dollaro a 1,1100 e il dollaro/yen ha registrato il minimo dei 12 giorni a 103,48. ** "Il dollaro potrebbe riguadagnare la soglia dei 105 yen su una vittoria di Clinton. Nel frattempo il 'rischio Trump' non può essere escluso, quindi vedo il cross muoversi a questi livelli per la settimana" dice Koji Fukaya di FPG Securities. "Anche un forte dato sui 'non-farm payroll' Usa (venerdì) potrebbe non riuscire a risollevare molto il dollaro, il rischio di scivolare su un dato debole è probabilmente maggiore". ** Si chiude stasera la riunione di politica monetaria di due giorni della Fed. Secondo recenti sondaggi un rialzo dei tassi dall'attuale 0,25-0,50% è atteso solo a dicembre. L'incertezza sul risultato delle presidenziali in aggiunta a una lettura mista dei recenti dati macro rende ancora più improbabile una mossa da parte dell'istituto centrale. Il mercato del lavoro sembra però abbastanza solido da spingere il Fomc a una stretta monetaria in occasione della riunione del mese prossimo. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1090/91 1,1053 DOLLARO/YEN 103,56/60 104,12 EURO/YEN 114,86/87 115,12 EURO/STERLINA 0,9035/37 0,9027 ORO SPOT 1.296,95/7,09 1.287,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia