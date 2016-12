FOREX-Dollaro mantiene recupero dopo dati inflazione, ma mercati incerti

NEW YORK, 31 ottobre (Reuters) - Il dollaro mantiene il recupero, ma i mercati restano oscillanti dopo la notizia che l'FBI sta indagando su altre email della candidata democratica alla presidenza Usa Hillary Clinton. ** A determinare la debolezza della valuta Usa un ventilato testa a testa fra i due candidati alle imminenti elezioni, che aveva spinto dollaro ad abbandonare il massimo di circa nove mesi toccato di recente a 99,119. ** I dati sui prezzi pubblicati stamane da Eurostat appaiono in linea alle attese, con un rialzo dell'inflazione della zona euro relativa a ottobre a 0,5% su anno. ** Attorno alle 15,10 l'indice del dollaro vale 98,609 con un rialzo di 0,3%. ** Standard & Poor's ha comunicato venerdì di aver confermato la propria valutazione di 'AA/A-1' sul merito di credito dell'emittente sovrano Gran Bretagna, per cui l'outlook resta negativo. "I recenti acuti cali della sterlina contro euro e dollaro Usa potrebbe ridurre la fiducia nella sterlina e minacciare il suo ruolo di valuta di riserve a livello mondiale", ha detto l'agenzia di rating. "Potremmo ridurre il rating se vedessimo la sterlina perdere il suo status di valuta da riserve". ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0944/52 1,0983 DOLLARO/YEN 104,97/5,01 104,69 EURO/YEN 114,92/96 115,03 EURO/STERLINA 0,9001/03 0,9012 ORO SPOT 1.275,02/5,35 1.275,91 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia