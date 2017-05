FOREX-Euro/dlr a massimi seduta dopo dati, ma domina attesa rialzo Fed

NEW YORK, 27 ottobre (Reuters) - Risale leggermente l'euro/dollaro nella seduta odierna, complici dati Usa non particolarmente brillanti, anche se il mercato rimane favorevole al biglietto verde, in attesa di un intervento restrittivo della Fed entro fine anno. ** L'euro/dollaro registra un massimo di seduta a 1,0930 dopo i dati delle 14,30 su bendi durevoli e sussidi di disoccupazione. Il cambio viaggia comunque a meno di una figura dal minimo da sette mesi e mezzo di 1,0851 toccato martedì. ** Gli ordinativi di beni durevoli negli Usa sono calati dello 0,1% in settembre su attese per un +0,1%; una revisione al rialzo ha comunque interessato il dato di agosto, a +0,3% da +0,1%. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono invece risultate pari a 258.000, appena sopra le attese di 255.000. ** I futures sui Fed Fund prezzano una probabilità ormai superiore al 70% di un rialzo del costo del denaro negli Usa nel meeting di dicembre; aspettativa rafforzata anche da numerosi interventi recenti di esponenti della Fed, tutti di segno complessivamente restrittivo. ** Il consolidamento delle aspettative sui tassi Fed viene peraltro sottolineato dalla risalita dei rendimenti sui Treasury Usa sopra quota 1,80%, ai massimi da cinque mesi. ** A conferma della forza sottostante del biglietto verde, nonostante i dati odierni il cambio dollaro/yen ha toccato nel primo pomeriggio un massimo di seduta di 104,83, riallineandosi al picco da tre mesi di 104,88 registrato martedì. ** Il dollaro resta in rialzo sulla divisa britannica: il cambio sterlina/dollaro arretra di circa lo 0,2%, 1,2220, tenendo comunque a distanza il minimo da oltre due settimane visto martedì a 1,2082. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0916/19 1,0907 DOLLARO/YEN 104,78/81 104,46 EURO/YEN 114,39/42 113,94 EURO/STERLINA 0,8938/40 0,8905 ORO SPOT 1.271,97/2,13 1.266,61 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia