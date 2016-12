FOREX-Dollaro cede terreno, si allontana da massimi ieri su elezioni Usa

NEW YORK, 26 ottobre (Reuters) - Il dollaro cede terreno sulle principali valute, allontanandosi dai massimi toccati ieri mentre si avvicina la data delle elezioni presidenziali Usa. ** Attorno alle 15, l'indice sul biglietto verde cede lo 0,2% a 98,534 dopo essere salito ieri al massimo dal primo febbraio a 99,119 sulla scia delle attese che la Fed alzi i tassi entro fine anno. ** L'attenzione degli investitori si concentrerà sulla stima dei dati di crescita relativi al terzo trimestre in agenda per venerdì, con gli operatori che si aspettano che il dollaro scambi all'interno di un range di qui alla prossima settimana, quando verranno diffusi i dati sul mercato del lavoro, e in attesa delle presidenziali Usa. ** "Storicamente il biglietto verde tende a indebolirsi una-due settimane prima delle elezioni", scrivono gli analisti di Credit Agricole in una nota. ** Alla stessa ora l'euro sale dello 0,3% a 1,0922 dollari dopo aver toccato il minimo di circa otto mesi a 1,0848. Sullo yen, il dollaro è poco mosso a 104,20, non lontano dal massimo di tre mesi di 104,87 visto ieri. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0923/25 1,0886 DOLLARO/YEN 104,25/26 104,22 EURO/YEN 113,88/90 113,44 EURO/STERLINA 0,8939/42 0,8934 ORO SPOT 1.272,66/72 1.273,85 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia