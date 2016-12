FOREX-Indice dollaro vicino a massimo 9 mesi, lieve ripresa euro su Ifo

LONDRA, 25 ottobre (Reuters) - Dollaro in prossimità del massimo degli ultimi nove mesi a livello di indice nei confronti delle prime sei controparti ponderate per il commercio. ** Gli ultimi commenti degli esponenti Fed rendono sempre più concreta l'ipotesi di una stretta sui tassi a dicembre, come dice anche il movimento al rialzo dei rendimenti sui governativi. ** Il cambio euro/dollaro ritrova intanto la parità grazie al risultato migliore delle attese dell'indagine Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche. ** Dopo il 109,5 di settembre, che il consensus Reuters ipotizzava ripetuto, l'indice di ottobre si è portato a 110,5. Il segnale positivo appare in piena sintonia con le indicazioni arrivate dalla prima stima sul Pmi manifatturiero di ottobre. ** Parlando alla rivista finanziaria elvetica 'Bilan', il numero due della banca centrale svizzera Fritz Zurbruegg ha definito il cambio del franco eccessivamente sopravvalutato. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0886/89 1,0880 DOLLARO/YEN 104,41/44 104,17 EURO/YEN 113,66/71 113,32 EURO/STERLINA 0,8905/07 0,8898 ORO SPOT 1.268,08/23 1.266,25 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia