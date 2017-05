FOREX-Euro/dlr a minimi 7 mesi su attesa estensione Qe e rialzo Fed

NEW YORK, 21 ottobre (Reuters) - La combinazione tra le aspettative, per dicembre, di un rialzo dei tassi Usa e di un'estensione temporale del Qe della Bce trascinano l'euro/dollaro ai minimi da oltre sette mesi. ** Nel primo pomeriggio il cambio si muove nei pressi del minimo intraday di 1,0878, il livello più basso da inizio marzo. ** Ieri la Bce ha lasciato invariati i tassi, ma in conferenza stampa il presidente Mario Draghi ha sottolineato che il Consiglio non ha discusso né ipotesi di allungamento né di progressiva rimozione del Qe. Parole che hanno raffreddato i timori di un prossimo esaurimento del ciclo ultra espansivo di politica monetaria e anzi rilanciato l'attesa per una dose addizionale di stimolo. ** "L'euro è rimasto scottato e colpito dal meeting Bce" si legge in una nota di Credit Agricole. ** Sull'altra sponda dell'Atlantico, gli ultimi dati economici (oggi peraltro giornata povera su questo fronte) e le ultime dichiarazioni di esponenti della Fed rendono sempre più concreta la possibilità di una stretta sui tassi prima di fine anno. E in tale direzione agiscono anche le difficoltà in campagna elettorale del candidato repubblicano Trump. ** "La forza del dollaro è più che altro la continuazione del movimenti di ieri, quando sulla base dei dati usciti c'è stato un qualche innalzamento delle aspettative su un aumento a dicembre", spiega la strategist di Commerzbank Esther Reichelt. ** Il 'dollar index', che mette in relazione il biglietto verde con un paniere delle principali divise internazionali, è in rialzo di oltre mezzo punto percentuale sulla settimana, con un massimo odierno a 98,606, il livello più alto anche in questo caso da inizio marzo. ** Anche la sterlina cede terreno sul dollaro, circa mezzo punto percentuale, sotto quota 1,22. ** Nonostante le rassicurazioni in materia di Brexit, offerte ieri al vertice europeo dal premier britannico Theresa May, la posizione dei leader Ue rimane nei fatti poco conciliante, con il presidente francese Hollande che invita a prepararsi a trattative "difficili". ORE 14,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0886/90 1,0928 DOLLARO/YEN 103,73/75 103,94 EURO/YEN 112,95/99 113,59 EURO/STERLINA 0,8927/30 0,8925 ORO SPOT 1.265,16/5,93 1.265,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia