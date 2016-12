FOREX-Dlr in apprezzamento, oggi focus su vendite dettaglio e Yellen

LONDRA, 14 ottobre (Reuters) - Dollaro sostenuto in attesa dell'intervento odierno del governatore della Fed Janet Yellen, sullo sfondo di un mercato che sta consolidando le aspettative per un rialzo dei tassi Usa a dicembre. ** Dopo la pubblicazione mercoledì delle minute dell'ultimo meeting del Fomc, il mercato prezza ora un rialzo dei tassi a dicembre con una probabilità del 70%. ** Il 'dollar index', che mette in relazione il biglietto verde a un paniere delle principali divise internazionali, si avvia a chiudere la settimana con un rialzo di circa l'1%, anche se resta leggermente sotto il massimo da sette mesi di 98,129 registrato ieri. ** A metà mattinata l'euro/dollaro scende nuovamente in area 1,10 (con un minimo intraday a 1,1004); ieri il cambio era scivolato fino a 1,0985, il livello più basso da fine luglio. A livello settimanale il saldo è favorevole al dollaro per circa l'1,6%. ** Il dollaro/yen scambia a sua volta sul massimo intraday di 104,27, non lontano dal massimo da fine luglio di ieri a 104,62, con un rialzo settimanale di circa l'1,2%. ** Non mancheranno in giornata -- oltre all'intervento della Yellen e di altri esponenti della Fed -- anche dati economici di rilievo dagli Usa; il focus è sulle vendite al dettaglio di settembre che secondo le attese dovrebbero risalire dello 0,6% congiunturale dopo il -0,3% del mese precedente. ** "Col fatto che i consumi sono ora un elemento fondamentale della crescita, abbiamo notato come il dollaro sia stato più sensibile ai recenti dati sulle vendite al dettaglio. Quindi ogni elemento positivo nei numeri odierni potrebbe sostenere il trend rialzista del dollaro" osserva lo strategist di Ing Viraj Patel. ** Ieri sera intanto il governatore della Fed di Filadelfia Harker ha affermato che la banca centrale terrà probabilmente in sospeso ogni eventuale mossa fin dopo le elezioni presidenziali Usa dell'8 novembre. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1006/10 1,1056 DOLLARO/YEN 104,18/22 103,68 EURO/YEN 114,69/78 114,61 EURO/STERLINA 0,9032/35 0,9017 ORO SPOT 1.255,45/6,90 1.257,49 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia