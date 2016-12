Forex, yen conferma rialzo in avvio Usa, euro/dollaro poco mosso

NEW YORK, 8 luglio (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza statunitense la valuta nipponica prosegue sostenuta sulle principali controparti, approfittando del clima generale di minore fiducia sulle prospettive per la ripresa globale.

Il clima di avversione al rischio favorisce anche i corsi del dollaro, tradizionale divisa rifugio, rispetto alle valute a maggior rendimento come quelle australiana e neozelandese.

Poco variato invece rispetto alla precedente chiusura Usa il cambio dell'euro/dollaro, risalito dai minimi grazie ai numeri decisamente migliori delle attese sulla produzione industriale tedesca di maggio.

In assenza di spunti dal lato macro, gli investitori guardano alle oscillazioni dei listini di borsa in attesa del comunicato G8 di cui è circolata stamane una bozza che non fa alcun riferimento al mercato dei cambi.

ORE 15,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3913/16 1,3916

DOLLARO/YEN JPY= 94,17/20 94,77

EURO/YEN EURJPY= 131,04/08 131,93

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8640/46 0,8627

ORO SPOT XAU= 918,50/9,50 923,30/25,30