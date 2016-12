Yen riduce i guadagni con Nikkei negativo ma sopra minimi

TOKYO, 7 novembre (Reuters) - La valuta giapponese riduce il vantaggio nei confronti di euro e sterlina in mattinata con il Nikkei .N225 che recupera dai minimi a Tokyo in una seduta volatile, chiudendo in calo del 3,6% circa.

L'euro è sceso fino a 122,47 yen EURJPY=R - quando la borsa giapponese è arrivata a perdere il 7% - prima di ritornare sui 124 yen, vicino ai valori di apertura intorno alle 8.

Ma, secondo gli operatori, i timori per l'economia globale dovrebbero continuare ad offrire sostegno allo yen così come le prospettive di nuove manovre accomodanti dopo che Bce e Banca d'Inghilterra hanno abbassato ieri il costo del denaro rispettivamente di 50 e di 150 punti base.

Diminuiscono anche le vendite sulla sterlina che viaggia intorno ai 152,35 yen GBPJPY=R, ben lontano dai minimi di 150,30 yen. Il dollaro perde lo 0,3% a 97,44 yen JPY=.

"Lo yen tende ad attirare gli acquisti a causa della debolezza delle economie in giro per il mondo", ha spiegato Takahide Nagasaki, capo strategist per le valute straniere di Daiwa Securities SMBC.