Forex, euro sale su franco, tonico sui cross malgrado timori Grecia

NEW YORK, 26 gennaio (Reuters) - L'euro guadagna quasi il 2% contro il franco svizzero, riportandosi al di sopra della parità, e registrando la miglior perfomance nel processo di rimonta successivo al crollo dovuto alla decisione dalla SNB di disancorare la valuta nazionale dall'euro, lo scorso 15 gennaio.

La moneta unica ha recuperato terreno anche contro il dollaro, dopo essere crollata ai minimi di oltre 11 anni. L'euro, in picchiata sulla scia delle elezioni in Grecia, era sceso fino a 1,1098 dollari, un livello che non si vedeva da settembre 2003.