Forex, euro saldo malgrado timori Grecia, recupera da minimi notte

LONDRA, 26 gennaio (Reuters) - Dopo essere crollata ai minimi di oltre 11 anni contro il dollaro, la moneta unica ha recuperato terreno, su prese di profitto sul dollaro. L'euro, in picchiata sulla scia delle elezioni in Grecia, era sceso fino a 1,1098 dollari, un livello che non si vedeva da settembre 2003.