Euro sotto 1,13 dollari, minimo da settembre 2003

Il cambio euro/dollaro infrange al ribasso la soglia di 1,13 per portarsi sugli schermi Reuters fino a 1,126. La valuta unica europea cede intanto intorno all'1% su franco svizzero, sciolando sotto quota 0,98, e scivola al minimo degli ultimi quattordici mesi nei confronti dello yen.

Come mostra l'andamento brillante dei listini, i mercati finanziari sembrano decisamente apprezzare le misure presentate ieri da Mario Draghi.

Oltre all'importo leggermente superiore alle attese, conforta l'impegno Bce a mantenere in piedi il programma finché l'inflazione della zona euro non torni in linea all'obiettivo della banca centrale, rispetto a cui mancano circa due punti percentuali pieni.