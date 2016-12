Forex, euro stabile su dollaro, a min 7 settimane su corona Norvegia

NEW YORK, 11 agosto (Reuters) - L'euro si mantiene stabile contro il dollaro dai livelli dell'apertura londinese, mentre scende al minimo delle sette settimane contro la corona norvegese, dopo che un inatteso balzo dell'inflazione del paese scandinavo ha spinto gli investitori ad aspettarsi una stretta monetaria da parte dell'istituto centrale di Oslo. L'euro è sceso a 8,2750/73 corone con un calo dell'1,05%. Lo scemare delle tensioni geopolitiche hanno intanto indebolito lo yen, considerato valuta rifugio, contro il dollaro. Lo yen ha quindi lasciato i recenti massimi dopo che Mosca ha annunciato venerdì la conclusione delle sue esercitazioni militari nel sud della Russia che, nel quadro delle tensioni fra Mosca e Occidente. Altro stimolo per l'appetito di rischio arriva dall'accordo di ieri fra Israele e palestinesi per un cessate il fuoco di 72 ore a Gaza. La situazione potrebbe però invertirsi, dice lo strategist di Hsbc Daragh Maher, data la volatilità della situazione sia a Gaza sia in Ucraina. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3384/85 1,3410 DOLLARO/YEN 102,08/12 102,04 EURO/YEN 136,65/67 136,78 EURO/STERLINA 0,7971/74 0,7996 ORO SPOT 1.307,50/7,90 1.309,34/9,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia