Forex, euro in temporaneo recupero su dollaro, occhi su Iraq e Russia

NEW YORK, 8 agosto (Reuters) - L'euro è in recupero sul dollaro, torna in area 1,34 dollari, mentre la divisa Usa tocca il minimo delle due settimane contro quella giapponese. I timori legati alla situazione irachena e a quella ucraina penalizzano il dollaro determinando una corsa alle valute rifugio come yen e franco svizzero ai danni del biglietto verde. "In questo movimento verso l'euro potrebbe esserci un po' di presa di profitto" dice Ian Stannard, strategist di Morgan Stanley a Londra. "Credo che l'euro andrà maggiormente sotto pressione la prossima settimana. Ieri è stata molta enfasi dalla Bce sui rischi geopolitici per la crescita e se le sanzioni sortiranno un effetto, questo lascerà l'euro esposto". In generale le valute hanno resistito alle problematiche relative a Ucraina, Gaza e Iraq, ma cresce il timore che le sanzioni e un potenziale rialzo del prezzo del petrolio possano far deragliare l'economia globale. ORE 16,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3403/06 1,3362 DOLLARO/YEN 101,82/86 102,09 EURO/YEN 136,46/51 136,38 EURO/STERLINA 0,7981/83 0,7939 ORO SPOT 1.312,10/2,90 1.313,20/3,90 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia