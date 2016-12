Forex, euro resta debole dopo Pmi, attesa per dati lavoro Usa

LONDRA, 1 agosto (Reuters) - L'euro rimane sotto pressione nei confronti del dollaro: il cambio si riavvicina ai minimi da otto mesi con l'uscita dei Pmi manifatturieri della zona euro, che ancora una volta falliscono nell'obiettivo di dare un segnale chiaro di ripresa robusta per l'economia della regione . Tra la pubblicazione del Pmi tedesco e di quello della zona euro l'euro/dollaro ha toccato un minimo intraday di 1,3379 per poi riattestarsi appena sopra. Due giorni fa il cambio aveva raggiunto 1,3368, il livello più basso dallo scorso novembre. A dare sostegno al biglietto verde è l'outlook positivo sull'economia Usa, alimentato dal dato sul Pil del secondo trimestre, uscito mercoledì, che ha mostrato un convinto ritorno alla crescita, con un +4% annualizzato, dopo la battuta d'arresto dei primi tre mesi dell'anno. Archiviati i Pmi europei, il focus si sposta ora decisamente sui numeri del mercato del lavoro Usa, in uscita nel primo pomeriggio. Le stime danno 233.000 nuovi posti di lavoro non agricoli in luglio: sarebbe un dato inferiore rispetto ai 288.000 di giugno, ma ugualmente sopra quota 200.000 per il settimo mese consecutivo, una serie di incrementi di posti lavoro che non si vedeva dal 1997. "Credo che 250.000 sia la soglia per un'eventuale sorpresa positiva" spiega Callum Henderson di Standard Chartered Bank. Secondo gli analisti di Bnp Paribas un dato in linea con le attese dovrebbe confermare la speculazione, esistente sul mercato, per un anticipo dei tempi di un primo rialzo dei tassi da parte della Fed (alla prima metà del 2015, invece che nel terzo trimestre) e dare nuovo supporto al dollaro. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3389/92 1,3388 DOLLARO/YEN 102,92/94 102,79 EURO/YEN 137,83/85 136,64 EURO/STERLINA 0,7953/56 0,7925 ORO SPOT 1.284,80/5,20 1.282,09/2,61 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia