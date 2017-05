Forex, euro risale dopo Pmi ma resta vicino a minimi da 8 mesi su dlr

LONDRA, 24 luglio (Reuters) - In lieve recupero l'euro sul dollaro grazie ai Pmi preliminari di luglio, in particolare quello tedesco e della zona euro nel suo complesso, risultati migliori delle attese. Il cambio euro/dollaro tocca un massimo a 1,3475 dopo la pubblicazione degli indice relativi alla Germania, risalendo dal minimo di seduta di 1,3439 toccato nella prima parte della mattinata. Le rilevazioni odierne dalle indagini congiunturali allentano qualche timore sull'economia europea ma non cancellano la prospettiva, supportata da molte indicazioni recenti, di un complessivo rallentamento della già fragile ripresa. Il cambio euro/dollaro, nonostante il movimento seguito ai dati, non si discosta granché dai minimi da otto mesi. Di fondo, sulla valuta unica pesa la prospettiva di nuove mosse accomodanti da parte della Bce, a fronte di una politica monetaria Usa che appare invece ormai stabilmente avviata verso l'uscita dall'attuale fase espansiva. Nel pomeriggio nuove indicazioni macroeconomiche sull'Europa verranno fornite dal Fmi, con l'aggiornamento delle stime del World Economic Outlook. L'euro recupera in mattinata qualche posizione anche nei confronti dello yen (toccando un massimo di seduta a 136,75), ma anche in questo caso con un cambio che non discosta sostanzialmente dai minimi da quasi sei mesi. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3469/71 1,3464 DOLLARO/YEN 101,47/51 101,47 EURO/YEN 136,71/72 136,63 EURO/STERLINA 0,7907/09 0,7898 ORO SPOT 1.296,80/7,55 1.303,84/4,46 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia