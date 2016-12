Forex, yen corregge sui cross, attenzione a clima geopolitico

LONDRA, 22 luglio (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese la valuta nipponica si conferma in leggero ritracciamento nei confronti delle principali controparti, a riflesso di un clima di fondo tendenzialmente meno avverso al rischio. Come dimostra la tenuta delle borse, i mercati finanziari sembrano evidentemente per il momento non voler dare eccessivo peso alla parallela crisi ucraina e mediorientale. Mentre il bilancio dei morti a Gaza continua a salire - quasi 550 le vittime palestinesi, una trentina le israeliane - i ministri degli Esteri Ue tornano a incontrarsi per discutere della delicata crisi ucraina e di nuove, più rigide sanzioni a Mosca come auspicano gli Stati Uniti. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3503/06 1,3523 DOLLARO/YEN 101,50/51 101,39 EURO/YEN 137,05/10 137,11 EURO/STERLINA 0,7911/14 0,7917 ORO SPOT 1.304,40/5,20 1.311,59/2,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia