Forex, euro a minimo due anni su sterlina, debole su yen

LONDRA, 17 luglio (Reuters) - La valuta unica europea si muove nella mattinata londinese non lontano dai minimi degli ultimi due anni nei confronti della sterlina e da cinque mesi contro yen. Alla luce dei più recenti dati macro britannici particolarmente incoraggianti, spiegano gli addetti ai lavori, molti investitori escono dagli asset in euro per investire nell'area della sterlina. L'indice del dollaro sulle principali controparti ponderate per il commercio si porta di converso sui massimi da un mese. La valuta unica europea risente della deludente lettura dei dati macro europei, soprattutto tedeschi, oltre che delle dichiarazioni Bce più esplicite del consueto sui pericoli di un eccessivo apprezzamento del cambio. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3532/36 1,3525 DOLLARO/YEN 101,51/53 101,67 EURO/YEN 137,37/39 137,48 EURO/STERLINA 0,7905/08 0,7892 ORO SPOT 1.304,50/4,60 1.298,87/0,87