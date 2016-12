Forex, dlr mantiene guadagni ieri, concentrato su toni rialzisti Yellen

LONDRA, 16 luglio (Reuters) - Il dollaro mantiene i modesti guadagni messi a segno ieri, supportato dal passaggio dell'audzione al Senato di Janet Yellen in cui la numero uno Federal Reserve ha aperto alla possibilità di un anticipo dei tempi per un rialzo dei tassi, qualora il mercato del lavoro mostrasse un miglioramento più rapido. Intorno alle 10 l'indice del biglietto verde nei confronti delle principali controparti guadagna lo 0,1% a quota 80,438. Il dollaro si tiene sui massimi da una settimana su yen a 101,68 e nei confronti dell'euro, che scivola dello 0,1% a 1,3554 dollari. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3554/56 1,3571 DOLLARO/YEN 101,66/71 101,68 EURO/YEN 137,83/84 138,97 EURO/STERLINA 0,7905/09 0,7915 ORO SPOT 1.297,70/7,80 1.294,10/4,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia