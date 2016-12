Forex, dollaro in lieve rialzo, focus su dichiarazioni Yellen, Draghi

LONDRA, 14 luglio (Reuters) - Il dollaro è in marginale rialzo nei confronti dello yen, sebbene si muova nei range visti di recente, in attesa dell'audizione del presidente della Federal Reserve Janet Yellen di fronte al Congresso americano, che potrebbe fornire indicazioni rispetto alle prossime mosse di politica monetaria dell'istituto centrale Usa. I rendimenti dei titoli di Stato Usa e i futures sui Fed fund indicano che gli investitori stanno spostando in avanti i tempi di una stretta monetaria, dopo che i verbali dell'ultimo meeting della banca centrale americana hanno segnalato come quest'ultima non abbia fretta di alzare i tassi. Nella serata di oggi è attesa anche l'audizione del presidente della Banca centrale europea al parlamento Ue. Di fronte alla commissione Affari economici e monetari Draghi potrebbe menzionare nuovamente la forza dell'euro nei confronti del dollaro, fattore che, secondo gli ultimi commenti di alcuni consiglieri Bce, peggiora la situazione di bassa inflazione nella zona euro. Poco dopo le 11, l'euro guadagna lo 0,1% a 1,3625 e il dollaro lo 0,1% sullo yen a 101,50. Euro/yen sale dello 0,3% a 138,36 yen, risalendo dal minimo di cinque mesi toccato la scorsa settimana a 137,50 yen. ORE 11,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3625/27 1,3608 DOLLARO/YEN 101,45/49 101,36 EURO/YEN 138,23/26 137,92 EURO/STERLINA 0,7960/61 0,7945 ORO SPOT 1.321,36/2,75 1.337,84/8,46 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia