Forex, euro stabile in area 1,3660 dlr dopo Pmi, occhi su dati Usa

LONDRA, 3 luglio (Reuters) - La valuta unica resta poco variata in area 1,3660 dollari dopo la pubblicazione dell'indagine congiunturale sul settore dei servizi nella zona euro, che ha rallentato il ritmo di crescita al minimo degli ultimi sei mesi. Mentre non sono attese novità dal meeting della Banca centrale europea, dopo l'annuncio del pacchetto di misure espansive il mese scorso, le attenzioni degli investitori si concentrano sui dati relativi al mercato del lavoro Usa. Nel pomeriggio, con un giorno di anticipo per la festività del 4 luglio, saranno pubblicati i numeri dei 'payroll' di giugno. Le attese degli economisti indicano 212.000 nuovi posti di lavoro non agricoli, a fronte dei 217.000 posti creati il mese precedente. Ieri il rapporto Adp sull'occupazione nel settore privato, tradizionale anticipatore del dato ufficiale sui 'payroll', ha evidenziato la creazione di 281.000 nuovi posti in giugno, contro 170.000 di maggio, ben sopra le attese di 200.000, e ha alimentato le speranze di una sorpresa verso l'alto per il dato odierno, che coronerebbe una serie di segnali di una ripartenza della crescita Usa, preludio di un orientamento gradualmente meno espansivo da parte della Federal Reserve. Alla luce di questo, il dollaro è ben impostato nei confronti delle principali controparti oltre i minimi da 8 settimane segnati di recente. L'indice del biglietto verde sulle principali controparti valutarie viaggia in area 80,005, oltre il minimo di 79,740 segnato martedì. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3659/63 1,3659 DOLLARO/YEN 101,92/95 101,77 EURO/YEN 139,21/27 139,00 EURO/STERLINA 0,7906/65 0,7955 ORO SPOT 1.322,00/22,5 1.327,14/7,76