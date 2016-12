Forex, euro stabile dopo inflazione, dibattito su impatto multa Bnp

NEW YORK, 30 giugno (Reuters) - L'euro è rimasto stabile sul dollaro in area 1,3660 dopo la prima stima per l'inflazione della zona euro di giugno, risultata in linea alle attese, con gli investitori che, in assenza di altri spunti, si concentrano sull'impatto di una maxi multa da 9 miliardi di dollari che le autorità statunitensi dovrebbero comminare a Bnp Paribas. La sanzione potrebbe spingere la banca francese a comprare un grosso importo di valuta Usa e a vendere euro nelle prossime settimane. Stamane, intanto, nessuna sorpresa dai numeri sui prezzi al consumo, che a giugno nella zona euro hanno mostrato un andamento in linea alle attese, con una crescita dello 0,5% su anno. La statistica precede la riunione mensile della Banca centrale europea in calendario giovedì. Francoforte non dovrebbe mettere in campo altri interventi questa settimana, ma la moneta unica europea ha gradualmente recuperato terreno rispetto al mese scorso, quando la Bce ha annunciato misure per aumentare la liquidità e sostenere l'economia. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3659/00 1,3647 DOLLARO/YEN 101,36/37 101,36 EURO/YEN 138,44/46 138,39 EURO/STERLINA 0,8008/10 0,8012 ORO SPOT 1.315,20/5,50 1.315,04/5,06 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia